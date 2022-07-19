戴口罩化濃妝　誘發玫瑰痤瘡

香港出名悶熱、翳焗，加上疫情持續，在日復日要戴口罩外出的環境下，對玫瑰痤瘡患者而言，絕對稱得上是煎熬。除了環境酷熱外，酒精攝取量越高、「塊面被焗住」等情況下，患上玫瑰痤瘡的風險便越高。由於此病暫沒有根治方案，專科醫生提醒，情況許可下應選購較透薄的口罩、戴口罩時盡量不化妝、選用低刺激性的化妝品及護膚品，也要維持良好生活習慣。

玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，病徵通常是面紅、痕癢、「酒渣鼻」等。而它跟暗瘡的症狀也有分別，暗瘡患者較少出現毛孔粗大、血管明顯、皮膚敏感等問題，也不會影響眼睛。本港玫瑰痤瘡的發病率估計為7.9%，而女性的發病率較男性高，比例是5.41%：3.9%，通常是在30歲以上才發病。雖然發病成因未明，不過臨床上有多個因素明顯會誘發此病。皮膚科專科醫生陳湧指出，長時間佩戴口罩會加劇玫瑰痤瘡的情況。他透露，對比沒有疫情下，長戴口罩的日子大約增加兩成患者。隨着疫情放緩不少港人都盡情跟朋友飲酒、聚會，惟酒精也會增加患病風險。陳引用外國一項涉及逾8萬名女士的研究指，有約5.9%女士被診斷患有玫瑰痤瘡，且與飲酒有密切關係；而酒精攝取量越多，玫瑰痤瘡風險越高，當中以白酒誘發患病風險較高。

另外，寄居人類皮膚的毛囊蠕型蟎蟲，也跟玫瑰痤瘡有關。該蟎蟲在玫瑰痤瘡患者的皮膚上較一般人常見，高達7成，在患者臉上的密度也較常人高出8倍。治療方面，陳坦言暫時未能根治，除了外塗藥膏外，最重要的治療是從生活入手，例如遠離紫外線、刺激性的香料、天氣轉變及酒精等誘發風險，改變生活習慣。他又警告，患者應及時求醫，若延遲治療，血管會「鬆開」，變得沒有彈性。另外，由於患者或會因病徵相似，而誤以為玫瑰痤瘡是暗瘡或濕疹。市民如有疑問，應盡早求醫。