再有3女子墮刷單員騙局　合共損失111萬元

刷單騙案停不了，同日再多3女子中招破財！警方於昨晚（18日）9時接獲一名34歲女子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物，推高商家名氣以賺取佣金。事主遂按指示、前後將86萬港元存入對方指定的多個帳戶以作平台購物之用。惟事主其後與騙徒失去聯絡，始知受騙，惟向警方求助。警方經初步調查，將案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

與此同時，昨日傍晚約6時一名30歲女子報案，指早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。事主並按指示、先後將約12萬港元存入至對方指定的6個帳戶，以作平台購物之用。惟當事主與騙徒失聯後，懷疑受騙，無奈報警。警方將案列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

另外，一名18歲巴基斯坦籍女子亦有同樣遭遇，她於昨日下午3時許致電報警，稱早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物，推高商家名氣以賺取佣金。事主不虞有詐，將合共13萬港元存入對方指定的多個帳戶、以作平台購物之用；而騙徒為獲取事主信任，初時曾向她發放佣金；不料事主其後與騙徒失去聯絡，始如夢初醒懷疑誤墮騙局，遂向警方求助。案中事主共損失13萬港元。警方將案件列「以欺騙手段取得財產」，交深水埗警區刑事調查隊跟進。