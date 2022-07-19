都會大學辦藝術畢業展　結合VR技術　助中風患者復康

香港都會大學由即日起至7月24日，於都大賽馬會校園舉行年度創意藝術畢業展，歡迎公眾參觀。畢業展以「SOON. TO BE將‧來」為主題，展出逾250名應屆畢業生創作約140件的藝術作品。部分作品除了採用嶄新的虛擬現實(VR)等技術外，展品類型亦十分多元化，包括動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等。

此外，展品亦展現了學生對社會的關注，有學生作品便是講述患有白化病的男孩進入奇幻世界，由起初被標籤成異類，最終成功克服的《白髮男孩》；有學生與職業治療師合作，應用VR技術為輕度中風患者設計的復康訓練遊戲，以及有學生則為了記錄關注動物組織如何救援動物，創作出一部拯救動物的《毛名俠》紀錄片。

其他創意作品包括：與本地桌上遊戲「大打邊爐」設計師合作，以MR(Mixed Reality混合實境)創新科技融合傳統桌上遊戲設計而成的《大打邊爐MR遊戲》；為使立消設計《幫你發聲》系列廣告，團隊為使立消創作品牌形象，在廣告中將喉嚨痛所導致的失聲與日常生活場景進行連繫；以及講述移民潮下，一對年輕情侶面對去留兩難的微電影《曲終人散》。