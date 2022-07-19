東方日報A1：94%食油受污染　六成有致癌風險

港人愛吃煎炸食物，但多吃隨時食出禍，消費者委員會測試市面上50款常見食油，發現有47款樣本，即94%食油含一種或以上有害污染物，當中40%驗出3種或以上有害污染物，另有近六成含基因致癌物，部分更超出歐盟標準。消委會說，只有3款樣本完全沒有驗出污染物，情況不理想。食物安全中心竟稱所有樣本符合法例要求。幾乎每次食物安全都由消委會揭發，政府角色被質疑，有政黨促當局加強抽查食物致癌物，適時更新相關法例。

消委會於去年11月至今年1月，搜集50款食油測試，發現有29款食油驗出基因致癌物環氧丙醇，佔整體58%，含量介乎每公斤100至2,000微克，當中兩款的含量超出歐盟標準的每公斤1,000微克，包括「SuperFoodLab純正椰子油（無味配方）」，每公斤含1,100微克，以及「御品皇純正花生油」，每公斤含2,000微克。

部分食油在生產過程需要高溫加工處理，在脫臭加工過程會產生「氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）和「縮水甘油脂肪酸酯（GE）」。研究顯示兩者於腸道水解後，會分別釋出有毒的3-MCPD和基因致癌物環氧丙醇。動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟功能、中樞神經系統，以及影響雄性生殖系統。對比2017年測試時發現有70%樣本驗出3-MCPD，以及77%樣本驗出環氧丙醇，今次雖略有改善，但仍然有改善空間。

消委會又發現，有兩款御萬家食油樣本驗出基因致癌物苯並[a]芘，其中御萬家百分百純正粟米油的樣本驗出每公斤2.1微克，超出歐盟每公斤兩微克標準。葡萄牙進口Gallo My first olive oil Extra Virgin Olive Oil樣本的塑化劑驗出每公斤11毫克，超出每公斤不多於9毫克的食安中心行動水平和歐盟上限。至於完全沒有驗出污染物3款食油為Carbonell特級初榨橄欖油、Primo有機葵花籽油、Showa芥花籽油。

消委會總幹事黃鳳嫺說，基因致癌物於國際間並無攝取建議上限，或攝取容忍量，當然愈少愈好。致癌物含量雖然符合法例要求，一般進食對食物安全影響不大，但若市民經常進食煎炸等多油食物，或有損健康，尤其患長期病的消費者，更需留意身體對污染物的承受程度，以及好壞脂肪酸比例。

有政黨的食物安全及環境衞生副發言人朱子洛說，食物安全中心需要嚴格跟進消委會的食油報告，適時調查食物安全標準或相關法規，並加強抽查食油等各類食物的污染物含量，保障市民健康。

食安中心則稱已跟進及進行評估，所有食油樣本在正常情況下食用不會影響健康，並符合本港法例要求。御萬家的分銷商向消委會提供廠商檢測報告，指其百分百純正粟米油的3-MCPD及縮水甘油脂肪酸酯含量較消委會的測試結果低，認為是由於兩者採用的檢測方法不一及實驗室檢測偏差。SuperFoodLab的代理商表示塑化劑測試結果並沒有超出食安中心的行動水平，營養含量與標籤資料一致。御品皇的代理商則表示，其純正花生油符合香港法例及要求。

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