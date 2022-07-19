政Whats噏：「煲蓋」漏水險影響特首答問會　梁君彥視察立會維修工程

立法會綜合大樓由10年前啟用至今，都不時出現漏水問題。立法會主席梁君彥今日(19日)喺Facebook表示，俗稱「煲蓋」嘅立法會會議廳天花早前又再出現漏水，更險影響特首答問會，佢今日同秘書長陳維安視察綜合大樓嘅維修工程。

梁君彥表示，要處理嘅兩項重要工程包括防止會議廳「煲蓋」漏水，以及「醫治」3樓公眾席嘅「白內障」。佢話早前因雨水較多，新任行政長官李家超本月6日首次出席立法會答問會嘅前一晚，會議廳天花出現漏水問題，出事位置與幾年前相同，影響部分議員及官員座位。當天建築署及秘書處已用盡一切可行辦法，清理積水及防止雨水流入「煲蓋」頂，先至避免答問會舉行期間，會議廳天花漏水嘅尷尬情況。

佢仲提到，3樓教育廊嘅玻璃亦充滿濕氣甚至水珠，外觀一片白濛濛，向下望睇唔清會議廳，猶如患上「白內障」。為妥善解決問題，佢同陳維安走上會議廳「煲蓋」及教育廊視察了解情況，並同建築署同事討論處理方案，冀工程可於暑假內完成，務求會議廳不再受漏水及「白內障」困擾。