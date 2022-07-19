電影電視劇取景勝地　72年歷史美都餐室疑結業　網民感不捨

位於油麻地擁有72年歷史、為不少經典港產片取景地的茶餐應「美都餐室」，近日傳出結業消息。有網民發現美都餐室近日已落閘關門，閘外更張貼告示，寫上「係咁先啦，下次再見，拜拜，有緣我哋一定會再見」。不少網民知道疑似美都結業的消息，都紛紛貼出美都的食物照，「出Po留念」。

美都餐室門外告示提到，「已經渡(度)過咗七十二年，就比(畀)佢喺呢個時候放鬆吓心情，喺呢個moment呌呌氣。要記住，過了今天，再有一天，仲有幾個十年。」其後分別以中英文、法語、意大利語、日語和西班牙語向顧客道別，又指「有緣，我哋一定會再見」。美都餐室在第5波疫情嚴峻期間已休業2個多月，至5月份才重開；網民對餐室疑似結業的反應兩極，有街坊表示可惜，但亦有人認為餐室近年食物質素及服務態度每況愈下，只淪為打卡及電影的取景地。

位於油麻地廟街63號的美都餐室在50年代開業，擁地上與一樓雙層位置，二樓的位置更可以一覽廟街及榕樹頭的街景，裝修陳設亦以懷舊見稱。入口處的「美都飱室」美術字招牌、紙皮石地板及柱位，有著濃厚的港式情懷，過去不少港產電影也在此取景，包括《九龍冰室》、《PTU》、《追龍》等。