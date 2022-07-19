校巴失事衝入單車徑釀多人受傷　司機危駕罪成判囚5個月

去年6月4日下午沙田發生嚴重交通意外，一輛載有55名學童的校巴，駛至大涌橋路與火炭路交界時失事，失控剷上一分岔路石壆後，高速衝入路邊花槽，並跌落約3米下的單車徑，期間撞及一輛私家車及一輛輕型貨車；事件造成23名學童、校車保母及私家車司機等均受輕傷。涉案校巴司機2周前於區院承認危險駕駛罪，法官押後至今天（19日）判刑，結果判司機監禁5個月，停牌18個月，及須參加駕駛改進課程。法官斥司機行為十分鹵莽，自私地罔顧他人安危，將學童的性命置於危險中，違反學童及家長所賦予的信任。

撐拐杖應訊的被告陳金棠（57歲），案發時為校巴司機，他承認1項危險駕駛罪。辯方早前求情指被告在事件中脊椎亦嚴重受傷，須住院1個月，現仍不時感到痛楚，不能長時間坐立及難以入眠。而背景報告顯示被告受傷後，更連穿襪及衣服亦難以自理，需拐扙協助行走，及須定時覆診。被告事後亦對事件表達悲傷、後悔及強烈罪咎感。法官判刑時則指危險駕駛為嚴重罪行，被告當時駕駛大型汽車，卻打算以高速越過數架車輛，又故意忽視交通標誌指示。被告身為駕駛校巴逾10年的專業司機，不會不注意若遇到危險，會難以立即減速以應對情況，其當時之行為鹵莽及自私。法官續指校巴中有數十名學童，他們過於年幼而難以判斷被告駕駛的方式是否安全，學童與家長皆賦予被告信任，期望被告能安全地接載學童，惜被告辜負這份信任，危及學童的性命，其行為更令多人受輕傷，為加重刑責的因素。法官指本案須判以阻嚇性刑罰，監禁為合適選擇，考慮被告認罪、過往駕駛紀錄良好及在事件中受傷等，最後判被告入獄5個月。

案情指，去年6月4日下午約1時許，被告在大涌橋路駕駛校巴，駛往馬鞍山方向，當時校巴上有55名乘客，當中大部分為小二學生，及有1名校車保母。當校巴駛近富豪花園外的路口時，校巴切到最右線，並超越左方多輛汽車，至大涌橋路與火炭路交界的交通燈位，校巴繼續向前駛，撞上交通燈和石壆後，校巴再撞向左方的私家車，及後衝落單車徑。校巴上23名學童、校車保母及私家車司機均受輕傷，各人送院後同日出院。警員初步調查案件時，被告曾稱校巴煞車失靈，但事後驗車結果顯示校巴一切正常運作。事件亦導致3條交通燈柱及約6米的金屬鐵欄損毀。

案件編號：DCCC 139/2022