無回復相思灣村違法建設　中邦發展再被票控今午裁決

西貢相思灣村被揭有人非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控1項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬港元。惟直至去年8月，中邦仍未恢復土地原狀，規劃署遂再次票控中邦。案件今天（19日）在沙田裁判法院繼續進行單方面聆訊，暫委裁判官黃向戎早前關注到呈堂文件上地界的準確性，控方遂申請重啟控方案情，今天傳召專家證人作供。黃官押後案件至今天下午裁決。

傳票指，被告中邦發展有限公司於2021年6月16日至8月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。自案件開審以來，中邦一直沒派代表應訊。控方早前將地政署文件及地界索引呈堂，惟內容均包含免責聲明，列明土地界線不可視為最終定界，地段面積應小心處理，量度面積與註冊面積可以相距甚遠。在控方完成結案陳詞後，裁判官對呈堂文件上地界的準確性表示關注。控方今遂傳召專家證人就此方面作供，並申請押後本案12星期，以待索取地界的實地測量報告，惟黃官認為相關議題早前已帶出，控方現時申請押後，有違程序公義，故拒絕控方申請。

地政總署高級土地測量師陳倩玲、今天以專家證人身份到庭作供。陳於1998年加入地政總署，現駐西貢測量處，她早前就本案撰寫了證人供詞。陳今供稱，在1899年至1904年期間，英國政府派人測量及製成丈量約份圖，惟當時目的只是用作收租，故測量並不精準，而現時已無法找到當時採用的控制點。直到1950年代，政府開始採用更佳的測量方法，透過圖界拼合製作地段索引圖，惟由於牽涉到不精確測量，地段索引圖的地界存在2至3米誤差，偏僻處的誤差可能更大。陳補充指，地段索引圖上均印有免責聲明，使用者應該小心採用及到實地測量。

案件編號：STS7327/2021