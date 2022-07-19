港鐵九龍灣車廠工業意外　一員工尾指被駕駛室門夾傷

港鐵九龍灣車廠發生工業意外。消息指，港鐵九龍灣車廠昨日(18日)早上發生工業意外，一批觀塘綫車站主管，在俗稱「Q車」的港鐵新購入「港鐵市區綫願景列車」進行應急車長操作訓練時，懷疑當時列車因為正進行有關緊急煞車的訓練，列車駕駛室門突然關上，並夾到一名車站管理主任的左手尾指。惟現時未知實際傷勢如何，有指尾指「夾甩咗忽肉」，亦有指最尾一節手指被門夾斷，需要到醫院進行接駁手術。

據了解，早前試車時已有前線員工向港鐵反映，「Q車」駕駛室門的重量，比其他列車駕駛室門重，要用更多力才能打開，關門時力度亦更大，員工擔心可能會有問題，要求更改設計，惟港鐵暫時未有就駕駛室門作出改動。

港鐵市區綫願景列車由中國中車青島四方機車車輛製造，目前行走4條市區線的列車，包括觀塘線、荃灣線、港島線及將軍澳線。該型號列車曾在試車期間發生碰撞，於2019年3月18日凌晨，兩列車在荃灣綫中環站測試新信號系統期間相撞，亦是港鐵通車40年以來首宗列車相撞意外。該次意外導致兩名車長分別腳部受傷及吸入煙霧不適送院，其中一人更一度被困，要由消防員救出。