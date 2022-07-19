疫下支援兒童及家長身心　港大首辦濕疹管理網上親子教育課程

兒童濕疹於香港十分普遍，不但影響小孩身體及心靈狀況，更令照顧他們的家長身心疲憊。香港大學早年開展名為「童心同行」濕疹管理親子健康課，對家長的心理管理尤其具成效。為了應對在新冠疫情下家長及其濕疹子女的需要，港大將開辦第一個濕疹管理網上親子教育課程，此網上課程將於今年夏天開始，旨在提升家長對濕疹的認識及其生活質素。

自2017年至2022年，香港大學社會工作及社會行政學系聯同非政府機構，合辦的「童心同行」濕疹管理親子健康課程，共有219對家長及其介乎6至12歲患有濕疹的子女參與。課程包含6節，主題涉及接納肯定、家庭和諧、身心能力及相連；課程亦會透過教導家長作呼吸練習、冥想，以讓他們正能量面對小孩的濕疹。香港大學社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣指透過課程，家長們明白在面對子女患有濕疹的過程中，他們並非孤單一人，又學懂有關管理負面情緒的自我照顧方法，從而有效幫助他們減輕壓力，焦慮和抑鬱情緒。

是次研究亦發現，子女的焦慮反應主要受到其個人原本的焦慮狀態所引致，可是父母的焦慮狀況則受子女的焦慮、父母早前的焦慮狀況及親子互動關係等影響，可見父母在處理子女的濕疹問題上，承受更多壓力，值得更多的關注及支援。