中大醫學院推尋人記　昔日2名DSE狀元畢業後行醫初心未變

電視節目《尋人記2》成為市民熱烈話題，而中大醫學院也推出「尋人記—中大醫學院版」。張綽倩(Bernice)及林莉雯(Maggie)為中大醫學院的學生，曾於2017年受訪，分享入讀醫學院的感受及期盼。5年後，中大再次訪問已畢業成為公立醫院實習醫生的她們，回顧於5年間的學醫經歷，看看其學醫和行醫的初心有否改變。

張綽倩及林莉雯分別為2016年DSE狀元及2017年DSE超級狀元，二人不但是中大醫學院學生，也就讀同一中學。今年6月，她倆均以優異成績畢業。最近一次受訪時，林莉雯表示，中大醫學院「是個大家庭」，學院的老師會幫助學生發揮所長，同學和教授會互相支持，令學生可以完成醫科課程。她希望之後能成為一個有同理心、多關懷病人的醫生。

張綽倩則指出，中大醫學院着重分享，她曾跟隨內科住院醫生體驗工作一星期，每日早上7時半就要跑着巡房，「經常好RUSH(趕急)」，但感歎醫生「明明好忙，自己沒有空吃飯都好肯教我們，也對病人很有耐性」，令張堅定做一個好醫生，以身作則去幫助師弟妹。