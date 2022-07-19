美都餐室傳結業　熟客特意到場懷緬　嘆回憶消逝

時代變遷下許多舊事物少不免被淘汰。位於油麻地擁有72年歷史、不少經典港產片取景地的茶餐廳「美都餐室」，近日傳出結業消息。有從小在油麻地居住的街坊對消息感意外，認為疫情令餐廳經營困難；亦有熟客感可惜，笑言最喜愛吃餐室的豬扒飯，又認為港式舊裝修的茶餐廳「買少見少」，希望予以保育。

熟客陳先生認為或是因疫情關係導致店舖難以生存，「平時食開佢（美都餐室）加價都加得勁」，今日經過餐室懷緬一番。他坦言自中學開始已有幫襯，「依家香港個變遷都大，好多老字號嘅舖頭都做唔住」，期望有「白武士」可出手「保育番個地方，多個回憶喺度」。曾在油麻地居住多年的郭先生亦在店外駐足停留觀看疑結業公告，面露不捨，「我由細到大好多時都喺度食野，佢啲豬扒飯好好食㗎」，現時雖已搬離該區，但偶爾也會帶同女兒到餐室重溫兒時回憶。

聽聞結業消息後特地到場的陳先生對結業感不捨，「通常食開豬扒意粉」，又回憶起此地曾成為多套電影的拍攝場地，坦言「好傳統嘅一間冰室，之後個啲都未必會見到咁嘅裝修」。T小姐和母親以往亦有兩母女一同光顧美都餐室，留下不少回憶，眼見疑結業公告直言感可惜和唏噓，「都無諗過佢會執，以為會捱得住」，母親亦嘆指「早知嚟多幾次」。