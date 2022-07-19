被建行追討2.55億美元　國米主席張康陽被港高院判敗訴

中國建設銀行於去年代表債權人入稟香港高等法院，民事控告蘇寧電器集團前董事長張近東的兒子、意甲球隊國際米蘭的主席張康陽，要求收回約2.55億美元（折合近20億港元）的債務損失。建行早前向高院申請簡易判決，要求法院直接頒令它勝訴；張則要求擱置訴訟，認為不適合在港展開本案。原訟庭法官陳健強今天（19日）頒下裁決，裁定建行直接勝訴，張亦需支付對方訟費。

本案原告是中國建設銀行（亞洲）股份有限公司，被告原本分別為蘇寧電器集團有限公司、張近東及張康陽，但現時原告只繼續對張康陽的訴訟。據判詞指，案件涉及蘇寧集團推出的連鎖便利店「蘇寧小店」計劃，於2020年8月由張康陽操控的公司作為借款人，與債權人達成1.65億美元（折合約12.95億港元）的融資協議，及2021年到期的8,500萬美元（折合約6.67億港元）的抵押票據。原告現時依賴的主要涉及由張康陽簽署的債權人協議，要求張康陽還款。

就張康陽申請擱置訴訟方面，張認為香港並非適合進行訴訟的地方，指應在內地進行。不過法官指張主要指案件涉及偽造文件，他並沒在相關文件上簽署，法官認為張未能向法庭提出案件適合在內地審訊的有力理據，因此駁回其申請。至於原告申請簡易判決方面，首先法官認為張在外國讀書，在蘇寧集團曾身居要職，且是意甲球隊國際米蘭的主席，故應該是一名老練的人士；而涉案借款公司亦是由張全權控制。張反對判決的主要理據，是指他對涉案計劃不知情，並含糊地表示可能有員工冒認他在涉案文件簽署，並提供了筆迹專家報告。但法官認為該份報告是幫倒忙，顯示涉案文件的簽名與張提供的大多數樣本脗合，而且文件須簽署20多份副本，法官認為簽署均非偽造。法官最終認為張的抗辯理據不成立，故接納原告的簡易判決申請，裁定原告勝訴。

案件編號：HCCL 4/2021