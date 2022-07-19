工程師港鐵站外藏雷射筆索帶　被控藏武器等罪受審

2019年10月13日全港多區發生示威衝突，1名工程師當日於黃大仙港鐵站外，疑被搜出雷射筆及膠索帶，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器、及管有物品意圖意圖損壞財產2罪。案件今天（19日）在九龍城裁判法院開審，裁判官莫子聰在控方完成舉證後裁定表面證供成立，並把案件押後至明天（20日）續審，期間被告續准以原有條件保釋。

24歲男被告陸建希被控於2019年10月13日，在港鐵黃大仙站E出口外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置；及管有1包膠索帶，意圖用作摧毀或損壞他人財產。

搜出涉案物品的警員供稱，案發當日下午3時許，他身穿防暴裝束在黃大仙港鐵站一帶巡邏，在港鐵站E出口見到另一警員截查被告，他便上前協助同袍作搜查，在被告左前褲袋搜出1支雷射筆，及在被告1個黑色袋內搜出1包膠索帶。警員指在搜查完成後向被告查問，被告沒有正面回應，所以在未有足夠理由相信被告是合理攜帶上述物品的情況下，宣布拘捕被告。

案件編號：KCCC 2518/2021