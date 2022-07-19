油尖旺區會討論八文樓塌樓危機　 議員質疑屋宇署處理成效

舊區危樓成「炸彈」，其中逾50年歷史的佐敦「八文樓」文華新村文苑樓，早前被揭一低層單位外牆爆裂，生銹鋼筋外露，或隨時引爆「骨牌式倒塌」後果。油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會今（19日）召開會議，多名區議員在會上質疑屋宇署處理類似事件上，聯絡業主不力；亦有議員批評署方只依賴市民舉報，缺乏主動執法。

多名區議員稱屋宇署聯絡相關業主力度不足，其中朱子洛指，署方出信去涉事單位屬「無咩意思」，因有業主已移民，建議署方向其他政府部門，取得業主資料。區議員林健文亦指馬頭圍道慘劇前車可鑑，惟屋宇署執法緩慢，釘契後都不行動 ，要求署方為八文樓全面進行巡查，檢查結構安全。

另外，區議員亦要求署方多做巡查，朱子洛稱業主維修意識不高，難以主動通報，市民未必分緊急同唔緊急，到時「全部報警求助唔得掂」。此外，區議員李偉峰關注該單位於2020年10月首次接獲市民舉報，但9個月後才進入單位執法，關注執行過程及難度。區議員許德亮亦批評署方主動執行做得唔妥善，很多時檢控後便不了了之，亦未有清晰說明「去到咩地步先介入清拆」。

屋宇署高級結構工程師葉志宏稱，署方聯絡業主有既定機制，包括親身上門、留下聯絡資料、辦公時間外都會嘗試找業主，亦會對有即時危險及衞生滋擾的單位，根據建築物條例入屋做檢查，署方亦有24小時緊急服務提供。至於今次事件，會對單位業主收回加固工程費用。葉又強調7月下旬將會有單位的檢測報告，到時會再作跟進。