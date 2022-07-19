疫下幼兒相關工作成熱門出路　耀中設多項助學獎學金

新冠疫情持續逾兩年，社會現新常態，幼兒的相關工作包括幼兒照顧員、特殊幼兒工作員、嬰幼兒照顧員等工作變得熱門起來。鑑於相關工作均需要相應的幼教專業，作為全港以及亞洲首間以幼兒教育為本科的學院，耀中幼教學院今日(19日)公布，將提供助學金及涵蓋整個課程獎學金，支援一班充滿熱誠、同時有意為本港幼兒行業貢獻的同學。

耀中幼教學院另設有多項助學金，以幫助有經濟需要的全日制學生；同時學院亦設有多達19種不同的獎學金計劃，學生只要在學期間持續表現優良，將有機會獲得涵蓋整個課程獎學金，而在去年耀中幼教就有80%學生入讀後獲得最少一個或更多的獎學金。

如若投身幼兒照顧員、特殊幼兒工作員、嬰幼兒照顧員等熱門工作，耀中幼教學院稱，學生在取得幼教學士及高級文憑畢業後，即可獲取4大幼兒教育行業必備的專業資格，包括「註冊幼稚園老師」、「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「註冊特殊幼兒工作員」等。另外，學校為3年級及4年級生提供特殊學習需要(SEN)及嬰幼兒教育的選修學科，讓學生能夠選擇其一進行專科深造。學院稱，有關課程均100%以全英語教學，且擁有國際化教學團隊，為有意投身學生提供具系統而適切的專業培訓課程。