13名IVE學生獲資助赴英升學　寄語DSE考生：選科忠於個人興趣

中學文憑試明（20日）放榜在即，不少考生或因成績不理想而費煞思量升學前路。有香港專業教育學院（IVE）應屆畢業生分享經驗，提醒考生不要為自己定下框架、限制，選科要忠於個人興趣，積極投入學習及抓緊增值自己的機會，定會有理想出路。今年共13名IVE畢業生獲頒賀維雅基金會獎學金，將遠赴英國升讀大學。

修讀IVE電機工程高級文憑的畢業生陳珮盈，將獲資助入讀英國謝菲爾德大學機及電子工程學（榮譽）學士課程。她分享，高中時已修讀相關學科，必工程學一般被視為是男性主導的行業，思想較傳統的父親亦曾一度反對她往工程方向發展，但最終她對憑著其熱誠及投入，加上出色表現，終取得家人認可及支持。她說：「工作發展不應拘泥性別，男女各有優勝之處。女生耐性及細心的特點，也可以在參與工程項目上有所發揮。」她又認為，智能電網將是發展大趨勢，期望海外升學能學習相關知識，並繼續升讀碩士學位，及後回港發展，目標是成為智能電網工程師。

另一名屋宇裝備工程學高級文憑畢業生莊文軒，新學年將踏上蘇格蘭，在格拉斯哥卡利多尼安大學修讀屋宇裝備工程學士課程。他表示，父母從事工程行業，故自小受薰陶，而IVE屋宇裝備工程學高級文憑課程涉獵「風火水電」，(即冷氣、消防、水管及電力)，範疇廣闊及多元化，並曾獲推薦到本地工程顧問公司實習，他認為IVE學習經歷理論與實踐兼備，對自己日後發展打下穩固根基。展望將來，他希望回港繼續進修，考取註冊工程師牌照，日後能參與本港「北部都會區」等大型規劃工程。