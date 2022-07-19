菲傭盜梁仲豪1460萬元首飾囚59個月　上訴庭加刑至76個月

巨龍船務股份有限公司董事梁仲豪及其妻子被菲律賓籍家傭偷竊，估計被偷去約200件珠寶、首飾、名錶和金條，總值約1,460萬港元。警方其後拘捕其菲傭及另外2名協助她典當贓物的親戚，3人於去年9月承認盜竊及處理贓物共16項控罪，分別被判入獄16至59個月。不過律政司認為涉及盜竊的菲傭被判監59個月屬過輕，向上訴庭申請刑期覆核。上訴庭今天（19日）開庭聽取控辯雙方陳詞後，決定批准律政司申請，指原審法官判刑時原則性犯錯，忽略案件罪行元素及加刑因素且給予過多減刑，最終加刑至監禁76個月。上訴庭將於2周內補頒書面判詞解釋裁決理由。

本案菲律賓籍答辯人NONES Carmelita Galay（47歲），案發時為梁仲豪及其妻子的家庭傭工。她去年於高院承認6項盜竊罪，案情指警方於2019年7月對當舖作例行調查時，發現與答辯人有關的可疑典當紀錄，同年9月4日到梁氏夫婦位於深水灣住所調查。梁氏夫婦確認被典當的財物屬於他們，警方於同日拘捕答辯人。答辯人於警誡下承認盜竊有關物品。事主及後須花費約145萬港元，贖回部分被盜財物。

律政司一方今指，原審法官於個別的控罪上所定的量刑起點過低，且忽略了案中的加刑因素，包括案件涉及巨額財物、答辯人有違反誠信及持續犯案等。此外，原審法官對答辯人的求情因素給予過多比重，忽略了案件嚴重性。答辯方則指，原審法官考慮到答辯人母親患病，急需金錢照顧母親才給予額外扣減。雖然有部分控罪的量刑起點可能稍低，但因其餘的控罪原審法官有採納較高量刑起點，故可予以抵銷。

案件編號：CAAR 15/2021