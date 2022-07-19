今增3256確診　包括237宗輸入病例　添86宗變種病毒個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(19日)新增3,256宗確診，包括237宗輸入個案，另昨日(18日)再多4名患者離世，包括1男3女，年齡介乎90至99歲，當中92歲死者來自院舍。再多3宗院舍出現新個案；今增498宗學校呈報確診，來自385間學校，涉408名學生及90名教職員，8間學校涉疫班別須停課。

237宗輸入個案中，122宗於機場確診，89宗在檢疫設施中發現，26宗為完成檢疫後的個案；病例來自56個國家及地區，當中英、美、新加坡等地出現較多個案。另本港新增56宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，當中33宗未找到感染源頭，23宗個案與早前公布的例有關聯；另多30宗BA.4或5疑似個案，當中13宗源頭不明。

北區醫院內科病房再多1名男病人確診，涉及1名72歲男患者，群組累計有5病人及6員工確診。另當局預計每日新增確診宗數持續上升，醫管局已就疫情反彈作準備，已成立高層次應變指揮中心。張竹君表示，看到英國、澳洲等的醫療負荷出現加重，擔心如確診個案持續上升會影響醫療服務，當局現時不會收緊及放寬社交距離措施，呼籲市民做好個人衞生，戴好口罩，盡快打針等。