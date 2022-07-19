新增4名新冠患者不治　第5波疫情共9231宗死亡個案

新冠疫情持續，衞生防護中心今日(19日)公布，再多4名新冠患者離世，第5波疫情共有9,231宗死亡個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增的死亡個案涉及1男3女，年齡介乎90至99歲，1人來自院舍。4名死者其中2人無接種新冠疫苗，1人已打2針，1人已打1針。

當中99歲女死者，本身無長期病患，家人發現其快測確診，往東區醫院急症室求醫，本月8日下午有發燒，CT值17.3，留院至7月10日開始情況惡化，血含氧量低，於昨日(18日)上午死亡。而96歲男死者，有長期病患，6月29日經瑪麗醫院急症室入院，有發燒、肺炎及咳，CT值19，血壓高，院方處方抗病毒藥物，其後情況轉穩定，轉到東華三院馮堯敬醫院，其後白血球上升、血含氧量低，前日(17日)轉到瑪麗醫院，昨日死亡。

另外，92歲女死者，本身有長期病患，是院舍院友，7月4日經大埔那打素醫院急症室入院，發燒，血含氧量低，在急症室做檢測無確診，其後再測確診，CT值大過30，轉到大埔醫院繼續治療，情況突然轉差，昨日死亡。而90歲女死者，有心房顫動、高血壓，昨凌晨5時在家暈倒，送往那打素醫院，快測確診，搶救無效證實死亡。