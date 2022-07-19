多498宗學校呈報確診　8涉疫班別須停課

本港新冠確診個案連日逾3,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(19日)共有385間學校呈報共498宗確診個案，涉及408名學生及90名職員；個案分別來自93間幼稚園、159間小學、127間中學、及6間特殊學校。

229間學校於過去一周出現2宗或以上個案，當中有幾間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周，包括中華基督教基慧小學3B班有4學生染疫；沙田英藝幼稚園N1A班有2學生確診；匡智屯門晨曦學校P3班的8學生中有1人中招；元朗嗇色園「思道中學」2A班有3人中招；九龍石硤尾下邨聖多馬堂幼稚園「上午嘉樂幼兒班」有2人中招；仁濟醫院王華湘中學有3名確診學生；中華基督教會全完中學4C班有3確診；香港靈糧堂幼稚園F1校巴上午班次累計17名學生中2名學生確診，另有一司機一保姆確診，同車學生停課一周。另外，聖公會主風小學現時有3班確診個案，當中有2人為不同班的兄弟，故當中或有關連，但另一班則未知感染的關係。

張竹君表示，在學校的確診數字每日平均約300宗，並不想看到學校有大型爆發，如看到個別班別出現多宗個案，就會建議他們停止面授課，防止學校出現大型的爆發。她又指，就學校呈報個案，現時公布要停課的班級，都是20多人，而是否要全校停課，要視乎是否涉及大範圍的傳播、多少班級、總人數多少人中招，不過強調不是「硬指標」。政府視乎班級及確診總數考慮學校是否全校停課，目前沒有制訂全校停課的指標。