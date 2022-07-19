政Whats噏：食環署屍體處理隊有工無人做　周浩鼎促當局改善待遇

對於低層公務員而言，「鐵飯碗」呢啖飯唔易食，疫情之下就更加艱難。議員周浩鼎(Holden)指食環署轄下嘅屍體處理隊飽受到人手不足嘅困擾。佢促請政府重新檢視，有關隊伍嘅編制及人手安排。其實兩年前疫情爆發，Holden已經為處理隊發聲，事關佢哋喺工作安全保障不足嘅情況下，有機會接觸到染有新冠肺炎嘅遺體。當時Holden嘅黨友，時任議員梁志祥亦都指出，屍體處理隊「人工低、待遇差」，擔心薪酬待遇欠佳會導致缺乏新血入行，而當現役嘅隊員退休後，一旦發現屍體搵邊個做呢？

儘管喺架構上，目前處理隊同過往一樣，有14名工目同57名二級工人。然而今年初因第5波疫情影響，上半年全港需移送嘅遺體逾萬，數字較往時高出一倍，對於人手薄弱嘅處理隊而言，實在無法應付。據悉當局曾聘外判工幫手，但已於5月解散。目前處理隊當中，好多人年逾半百，更有年屆花甲嘅公務員「翻閹」加入。處理隊隊員由於年紀偏大，體魄方面不但遠遜後生仔，亦有人都每日都需要服食處方藥物。處理隊隊員即將大批退休嘅情況，實在不難預見。

因應處理隊沉重嘅工作量，以及面對隊員老化、乏人應聘嘅問題，Holden認為應將隊員屬於二級工人嘅待遇，提升至一級工人嘅水平，起碼薪酬提升咗，亦有助新血嘅加入。由於改變職級薪酬並非食環署並可以處理嘅範疇，所以Holden今日(19日)去信公務員事務局局長楊何蓓茵，要求重新檢視同調整食環署轄下屍體處理隊嘅職系架構同人手編制，包括提升待遇、增加誘因吸引新人入行，紓緩人手短缺。