港失業率回落至4.7%　仍有17.8萬人無工開

新冠肺炎疫情稍有緩和，統計處今日(19日)公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年3月至5月的5.1%，下跌至4月至6月的4.7%，就業不足率亦由今年3月至5月的3.5%，下跌至4月至6月的3.0%。失業人數(不經季節性調整)方面，由今年3月至5月的191,400人，下跌至4月至6月的178,600人，減少約12,800人。同期的就業不足人數亦由130,400人下跌至111,600人，減少約18,800人。

勞工市場在4月至6月隨着本地疫情大致緩和、社交距離措施逐步放寬而改善，消費券計劃和「2022保就業」計劃亦有幫助。按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，在今年4月至6月，較上一個3個月期間顯著下跌1.4個百分點至7.4%。其中，餐飲服務活動業的失業率大幅下跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率下跌0.8個百分點至6.6%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。

港府表示，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。