沙羅洞非原址換地程序完成　政府擬長遠控制到訪人流

為長遠保育沙羅洞，政府今(19日)宣布，昨日已和沙螺洞發展有限公司就沙羅洞非原址換地簽立文件，正式完成換地程序。發展公司將交還的私人土地及政府土地共逾50公頃，當中包括一幅高爾夫球練習場用地。當局表示，基於沙羅洞的極高生態價值，規劃長遠保育計劃時，同時考慮適當的人流控制措施。

沙羅洞非原址換地建議早於2017年6月獲行政長官原則上同意，並於去年2月批准。政府發言人表示，沙羅洞具有極高的生態價值，在新自然保育政策下12個須優先加強保育地點中排名第二，僅次於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地。沙羅洞擁有豐富多樣的生境如風水林、淡水沼澤和「具重要生態價值河溪」，孕育多種包括蝴蝶、螢火蟲、淡水魚、兩棲類動物和鳥類等稀有品種，更享有「蜻蜓天堂」美譽。

政府又指，規劃長遠保育計劃時，會在保育敏感生境和利便公眾享受大自然兩者之間取得適當平衡，包括適當的人流控制措施。未來到訪沙羅洞的主要途徑將以步行為主，政府將在沙羅洞內設立步道及指示系統劃分不同生境區域，以減少人為活動對該處的生態價值及當地的野生動植物造成影響。同時，政府將推行積極的生境管理措施，包括保護重要生境、修復已荒廢農地、提高次生林地的價值、清除外來物種等，以提升生境質素，並增加生物多樣性。政府亦會按需要提供合適的公共設施，例如低碳排放廁所設施，以及適當引入科技以輔助保育工作及教育遊人保育沙羅洞生態的重要性。政府將與相關持份者保持溝通及聯繫，充分考慮不同持份者意見，以制訂及落實沙羅洞的未來路向。