網上收買銀行戶口作犯罪用途　10男子涉煽惑他人洗黑錢被捕

警方發現有犯罪分子在社交平台，利誘市民賣出銀行戶口作洗黑錢用途。經調查後於昨日(18日)及今日(19日)，一連兩日展開代號「金盆」行動，在全港各區以「煽惑他人洗黑錢 」罪，拘捕10名(21至31歲)收買銀行戶口的男子。

警方表示，在處理不同種類洗黑錢騙案中，發現大部分涉案銀行戶口持有人，均被金錢利誘賣出個人戶口，即是買賣傀儡戶口。在社交平台亦有人發貼以金錢作利誘，叫市民賣出或借出銀行戶口作為傀儡戶口。網上買家在收取該些戶口後，會交給犯罪集團作收取詐騙款項、或清洗其他犯罪得益。警方除網上巡邏搜集資料外，還派員喬裝賣家放蛇，成功拘捕該10名男子，他們仍被扣查。警方會跟進涉及與疑犯有交易的人士，包括曾賣出銀行戶口的持有人、和背後利傀儡戶口的犯罪集團。

警方又稱，被捕疑犯報稱學生、運輸工人、無業、裝修工人、電工及私人救生員。相信他們收集銀行戶口後，再轉售予犯罪集團而得利。被利用作傀儡戶口除了明買明賣外，還有涉及求職騙案、或網上情緣騙案受害人。因此，警方推出「守戶者」聯盟行動，呼籲市民銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」，以免被犯罪集團利用。