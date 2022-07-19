上海仔又犯禁飯聚　遇黑幫追數攬頭攬頸

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，繼今年3月大搞「無罩」生日宴違例，被罰款5,000港元後，仍未收斂。網上又流傳一段短片，顯示上海仔上周六(16日)又犯禁，在銅鑼灣一間懷疑無牌私房菜館飯聚時，遭遇黑幫踩場追數，無戴口罩的上海仔更與人「零距離」咬耳仔及攬頭攬頸，恐造成防疫漏洞及違反口罩令。警方正追查事件，交由灣仔警區反黑組跟進。

YouTube頻道上昨日(18日)上載一段長約27秒的短片，以「上海仔又犯法 仲畀人追數」為題，指上海仔上周六又犯禁，在銅鑼灣大坑京街一間私房菜館與江湖中人食消夜，發貼者指︰「上海仔放數就放得多，點知食食吓消夜畀人上門追數，成班紋身公仔佬走上嚟，唔知搵邊個追數。」

發貼者又指﹕「結果上海仔仲扮晒蟹，唔知自己過晒氣，唔戴口罩仲同人攬頭攬頸，但就冇人理佢，好似冇人識佢乜水咁，成件事非常好笑！」根據短片可見，上海仔的確無戴口罩，站在近門口位置，不斷安撫門外其中一名戴帽的大漢說：「好、好、好……」

期間，兩人面貼面「咬耳仔」密斟，又相擁又面貼面。上海仔之後來回指着大漢及自己說：「我同佢傾……我同佢傾。」大漢呼喚門外的「阿財」入內商討，上海仔繼續「做架樑」表示：「唔好勞氣！大家唔好勞氣！」影片亦就此告終。

據知，警方當晚未接獲相關報案，惟短片流出後，灣仔警區反黑組接手調查，了解案件是否涉及無牌私房菜、上海仔等人有否違《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)及《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)等。