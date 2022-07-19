文憑試放榜在即　蔡若蓮赴學友社為考生打氣

蔡若蓮趁參與網上面談的機會，向線上的考生給予鼓勵。

文憑試將在明日(20日)放榜，教育局局長蔡若蓮今日(19日)到學友社學生輔導中心，為使用服務的考生打氣，以及了解中心的輔導服務。蔡提到，今屆考生過去的3年高中生活均受疫情影響，政府為此已聯同學校及志願團體一直致力為同學提供支援，並加強措施務求文憑試能順利舉行，同學能完成中學階段的學業。

學友社自1982年起提供輔導服務，包括由香港中學會考、香港高級程度會考到文憑試。而學友社今年除了開設38條電話輔導熱線，亦加強網上輔導服務，增設網上面談和即時聊天平台，以切合生活新常態下同學的社交習慣。蔡在學友社主席兼立法會議員李浩然博士陪同下，參觀學生輔導中心，並聽取有關中心的設施和服務的介紹，包括升學就業資料中心、輔導熱線等。

蔡若蓮表示，面對不少挑戰，明白考生在放榜前後難免緊張，但有眾多升學機會及發展空間，可供學生選擇，希望大家放鬆心情，冷靜規劃。教育局則指，今年文憑試的總報考人數約為5萬人，而各院校的學額合共有約6.2萬個，足夠供同學按個人能力和興趣，選擇合適自己的升學路徑。