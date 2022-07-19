書展明開幕　多個博覽率先預覽　一睹本港足迹

第32屆書展將於明日(20日)至下周二(26日)於香港會議展覽中心舉行，同場亦會舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，超過700間展商參與。為隆重其視，多個展區亦於今日(19日)率先開放予傳媒預覽，包括文藝廊的「城市書寫」、「細味香港」及「城市築跡」等。

「城市書寫．特選書目」展區將推介25本相關精選作品，並以兒童遊樂園的設計，讓讀者透過玩樂，了解這些文學經典，從歷史建築、街道、屋邨、生活習慣等不同角度，了解香港「大城小事」；「細味香港」展區則搜羅大量有關香港飲食文化的歷史珍藏，如昔日香港的高級餐廳各式其式的餐牌、零食鐵罐及富有特色的月餅盒；「城市築跡」則與速寫香港及《國家地理》雜誌攜手合作，帶來多位藝術家描繪香港名勝古蹟的畫作及特色建築攝影作品。

對於書展銷情，香港貿發局副總裁張淑芬表示相當樂觀，加上會展站開通及消費券帶動，相信亦會鼔舞市民入場消費。此外，她又指局方不會預先審查書籍，又說並非由貿發局判定書籍內容有否侵犯法律，強調參展商要守法，亦要遵守參展商守則。為了防止人流過於聚集於某時段，張又提醒今年書展會繼續推出「上午進場票」、「晚間進場票」及「免費再進場特別優惠」，即中午12時前及晚上7時後進場人士，票價一律為10元，憑首兩天正價門票，可於指定時段免費再進場。