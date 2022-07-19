書展周末延長開放時間　巴士增設8條特別過海路線

一年一度的書展將於明日(20日)起一連7日在香港會議展覽中心舉行，相信會吸引大批書迷到場、購物。因應周末人流大增，書展在本周五及周六(22日及23日)會延長開放時間，運輸署今日(19日)亦提醒市民，巴士公司亦會在上述兩日開辦8條特別過海巴士路線。

有關路線包括新巴/九巴的111R、148R、191R號線，目的地分別為觀塘裕民坊公共運輸交匯處、青衣(長安)、將軍澳康城站公共運輸交匯處，上客點均在博覽道會展二期外，服務時間由晚上10時至11時，總共有4班次，每20分鐘一班，車資分別是18.4、26.9及26.9港元。

九巴同樣亦會增設134R、603R、178R號線，分別前往荃灣灣景花園、安泰（西）、聯和墟，於菲林明道香港萬麗海景酒店外上客。3條路線的服務時間分別由晚上10時至11時、晚上10時半至11時、晚上10時50分，3個路線分別設有3個、兩個及一個班次，前兩者每隔30分鐘有一班車，車資由22.1至43.3港元不等。

最後兩條路線同樣是由九巴增設，分別為108R及168R號線，目前的為啟業及元朗(西)，均在會展站公共運輸交匯處，分別在晚上10時至11時、晚上10時半至10時50分提供服務。前者提供3班班次，每30分鐘一班；後者提供兩班班次，每20分鐘一班。車資分別是18.4港元及38.3港元。