九龍東交通日益惡化　議員促盡早落實東九龍鐵路線

九龍東交通擠塞問題日益嚴重，有議員今日(19日)會見運輸署署長羅淑佩，並促請改善有關情況，當中要求當局盡早落實由鑽石山來往寶琳的東九龍過山鐵路線規劃。當局回應表示該鐵路線技術複雜，運輸物流局及路政署正研究不同方案，冀未來有所交代。

議員鄧家彪指出，東九龍和觀塘持續發展，現時泊車位嚴重短缺、道路不足和鐵路基建停滯，擔心區內交通劇烈惡化，影響民生和地區發展。其中，牛池灣聖若瑟安老院用地興建超過2,500個住宅單位，增加對牛池灣及清水灣道交通壓力，建議當局做好規劃，並優化行人配套，如彩雲邨連接彩虹站的升降機系統。他又建議，市建局的觀塘重建項目(4/5區)應改善觀塘道交通、改善翠屏與市中心連接和增加停車泊位；至於今年內啟用的將藍隧道對油塘和茶果嶺道的影響，並增加油塘工廠區的道路擠塞。

羅淑佩回應指，關注牛池灣新住宅項目的交通影響，署方已密切跟發展商溝通，確保樓宇停車場出入口不影響主幹道交通並可改善好彩雲邨連接彩虹站；當局另會活化清水灣道側小巴站改善交關。當局又預計將於最快11月公布將藍隧道交通安排，並指關注茶果嶺道道路管理問題，將加強雙黃線執法管理。