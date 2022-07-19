多80場所納強檢涉17食肆　朗豪坊星巴克上榜

再增80個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該80個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林置富花園、樂富橫頭磡邨、馬灣珀麗灣、荃灣梨木樹邨、坪洲海濱遊樂場及梅窩銀河苑增設或重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.觀塘順緻苑順華閣

2.觀塘順緻苑順美閣

3.柴灣富欣花園1座

4.柴灣富欣花園2座

5.柴灣曉翠苑碧翠閣

6.將軍澳健明邨健曦樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大嶼山梅窩銀河苑銀朗閣

2.坪洲樂坪街2號坪麗苑

3.元朗溱柏6座

4.長沙灣蘇屋邨牡丹樓

5.鰂魚涌南豐新邨4座

6.牛池灣曉暉花園1座

7.元朗朗屏邨玉屏樓

8.元朗溱柏7座

9.觀塘月華街32號天星樓C座

10.觀塘月華街8號觀月．樺峯

11.馬灣珀麗灣11座

12.馬灣珀麗灣10座

13.牛池灣彩雲(一)邨景新樓

14.荃灣石圍角邨石蘭樓

15.秀茂坪秀茂坪邨秀康樓

16.黃大仙竹園南邨雅園樓

17.元朗元朗炮仗坊11號珍寶樓

18.橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

19.葵涌葵涌邨百葵樓

20.葵涌石籬(二)邨石歡樓

21.大圍嘉田苑嘉詠閣

22.樂富德強苑德華閣

23.屯門兆麟苑貴麟閣

24.油塘油美苑淮美閣

25.沙田水泉澳邨林泉樓

26.薄扶林置富花園富業苑

27.大埔大埔中心17座

28.屯門寶田邨6座

29.屯門田景邨田翠樓

30.牛頭角樂華北邨秉華樓

31.沙田穗禾苑豐年閣

32.粉嶺榮輝中心4座

33.粉嶺山麗苑橋山閣

34.大埔海日灣II 13座

35.何文田文福道14號德威大廈2期

36.荔枝角盈暉臺3座

37.銅鑼灣記利佐治街11號華登大廈

38.藍田碧雲道133號康瑞苑

39.天水圍天晴邨晴碧樓

40.堅尼地城士美菲路85號寶德大廈

41.黃大仙黃大仙上邨普善樓

42.將軍澳日出康城MARINI 3A及3B座

43.九龍城OASIS KAI TAK 2座

44.北角港運城2座

45.元朗尚豪庭1座

46.屯門兆禧苑樂禧閣

47.深水埗匯璽II 3座(3A及3B)

48.北角寶馬山道26號豐林閣1座

49.藍田康栢苑祥栢閣

50.大圍文禮閣4座

51.慈雲山慈愛苑愛裕閣

52.粉嶺嘉福邨福泰樓

53.沙田碩門邨瑞碩樓

54.荃灣梨木樹邨楊樹樓

55.慈雲山慈愛苑愛榮閣

56.天水圍天恩邨恩福樓

57.大埔富亨邨亨隆樓

58.天水圍天瑞商場地下G1B號舖 麥當勞

59.元朗教育路9至13號興發大廈地下1及11號舖 麥當勞

60.荔枝角青山道538號半島大廈地下3號舖 好好運快餐店

61.屯門山景邨景樂樓冬菇亭1至4號舖 肥南燒鵝風味小廚

62.佐敦佐敦道37E至37K號統一大廈A座地下 金發餐廳

63.沙田翠華花園地下8至9號舖 小蜜蜂

64.觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈1樓A座 家樂茶餐廳

65.觀塘駿業街66號巧運工業大廈A1號舖 鴻運星美食餐廳

66.觀塘駿業街48號新榮大樓地下A舖 雅苑小廚

67.觀塘鱷魚恤中心7樓 滿福庭

68.屯門屯門栢麗廣場3樓R1至2號舖 明星金閣海鮮酒家

69.屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心1樓 大快活

70.尖沙咀北京道1號7樓 功德林上海素食

71.大角咀奧海城2期地下72號舖 添好運點心專門店

72.沙田新城市廣場1期2樓251號舖 Pici

73.大角咀海富商場1樓106號舖 皇庭匯

74.旺角朗豪坊4樓2號舖 星巴克咖啡