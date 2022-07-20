愛秩序灣官立小學體驗式學習中醫中藥　盼學生認識中華文化精髓

愛秩序灣官立小學於上周四(14日)舉辦「中華文化體驗日」，為讓學生認識中華文化的精髓，該校校長崔家祥特地找來專注本港中醫藥文化推廣機構《天醫無縫》為三年級的同學舉行一場半天的體驗活動，將學校變身現代中醫館，同學們可親身認識及觸摸各種中藥，對現代中藥百子櫃有多些了解；更可以體驗最新的中醫科技，來檢測體質與經絡平衡狀況及「腦波儀」來檢測腦健康與心理狀況，從而令傳統中醫診症的望聞問切有更多佐證的內容。

愛秩序灣官立小學崔家祥校長表示，疫情下非常珍惜可以一起上課的日子，特設體驗日就是想同學更通過第一身感受來深刻認識中華傳統文化。疫情下，當外出體驗的難度增加時，故將各種活動搬到學校來體驗，認識中華文化的精髓少不了傳統中醫藥。負責為同學講述中藥學的中藥劑碩士、及香港中醫藥服務中心董事總經理朱立城帶來流動百子櫃，向同學展示常用的四十多款中藥。他指，現代中藥發展一日千里，讓同學親身觸摸中草藥與各類劑型的中藥能有助啟發他們的興趣，將中藥與生活結合，更是最重要的一環。

活動其中一位講者、「能量道」的註冊中醫師李春源博士指出，中醫不但是文化，更是「活」的見證。「中醫並非歷史而是現在，經數千年演變，中醫沿用古人智慧醫治理論至令仍每天在用，只不過加入現代科技的診症方法，令中醫與世界接軌，以中西方都明白的語言來述說中華醫學的精妙。」