迪士尼優化侍產親子假　另增藝人2天有薪假　平衡工作家庭生活

香港迪士尼今日(20日)宣布，本月開始優化侍產假或育兒假及親子假等安排，把同居伴侶列入公司政策內的「家庭成員」定義，並享有相關育兒假；另於今年下半年為所有合資格演藝人員提供最多2天的有薪假，讓演藝人員有更多時間休息，平衡工作和家庭生活。香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟表示，今次優化育兒假及親子假等安排，所有新增假期均為百分百全薪，並適用於前線及後勤全職同事。

香港迪士尼稱，新政策下，侍產假福利將由新設的育兒假所涵蓋，假期由5天大幅增加至3星期，並擴展至領養小朋友及繼親等情況。另外，為讓同事有更多時間與子女共度天倫，香港迪士尼更為新任父母設立親子假，每當有18歲以下子女新加入演藝人員的家庭時，同事都可以在原有的產假或育兒假福利上，再於首年額外獲得3星期親子假。

任職香港迪士尼餐飲部的Ken和Daisy，在酒店餐廳一同工作，從相識到相遇相知，一晃便走過10個年頭。由於Daisy剛誕下第2個嬰兒，新政策下，Ken可放取合共6星期的育兒假及親子假。Ken坦言，家中本來已有大女需要照顧，即使太太已享有14星期產假，但一個母親於產假期間要照顧兩個小朋友，認為伴侶的支持十分重要，故很高興公司優化育兒假及親子假，從而有更多時間照顧家庭，令太太有更充份休息，加上考慮到小朋友成長的階段很珍貴，一旦錯過就不能回頭，故新政策期的確為在職父母帶來更多便利。