調查：疫禍不穩影響上課　學生就業傾向傳統工作模式

今日第3年在疫情下放榜，相信不少考生都為前途緊張。聖雅各福群會「青年職學平台」昨公布高中生職學前路調查結果，經歷了兩年遙距上課，有82%受訪學生希望將來能「實體」工作，因有面對面的交流機會，亦能親身體驗職場氣氛，而渴望遙距工作的則只有18%。另外，82%學生對於升學及就業方向有目標，其中醫護及工商管理最受歡迎，但當中只有32%會經常留意心儀學系及行業相關資訊。

調查於5至6月期間訪問了1,134名中四五學生，了解他們對未來升學及就業的想法及準備程度。對於理想的工作模式，有65%受訪者希望找份全職工作，因為工作會較穩定和賺取更高收入，而近年新興的Slash（斜槓工作）模式只有10%人鍾情，另有12%學生表示暫時未有想法。理工大學應用社會科學系系主任崔永康說，因疫情帶來的長期不穩，影響學生生活及學習方式，或令他們渴望更多安全感，傾向傳統工作模式。

部分學生對前路有想法，惟未做好足夠準備，應屆考生Cynthia分享，她由中三起希望成為一位護士，但因選科時未了解大學院校的收生計分方法，所以按興趣和能力，選擇了歷史及應用學習課程的健康護理科，對入讀護理系的優勢較少。她表示若能再選擇，會選讀對入讀護理系較有利的理科。她又應考了急救牌，希望增加入護理系的機會。