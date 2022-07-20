東方日報A2：疫暴移民潮學生買少見少　5個考DSE　2個入大學

中學文憑試（DSE）連續第3年在新冠肺炎疫情下進行，由港經歷疫暴及移民潮夾擊校園，今年日校考生中約41.9%，即17,269人考獲「33222」最低大學門檻成績，競爭約1.5萬個8大聯招學額，平均1.15人競爭一個學額，比去年1.36人競爭一學額更低，單以學校考生計，5個接近有兩個可考入大學。另外，今年誕生8位「狀元」，其中兩男兩女更考獲8科5**，成為「超級狀元」，而「榜眼」及「探花」則分別有13及38人。

今年DSE共有42,328名學校考生及5,563名自修生出席文憑試，總數不足4.8萬人，再創歷年新低。其中，17,336名日校考生符合入讀學士學位最低門檻，即考獲「3322」的人數佔整體42.1%，比例與去年相若，而考入「8大」的最低門檻，即「33222」的則有17,269人，佔日校考生41.9%，當中約2,269人雖達門檻，但將失落8大學位。考評局秘書長魏向東說，因應考生人數下降，今年入讀大學或許比往年更容易，但仍視乎大學每個課程的入學要求，競爭較大或專業課程仍需一定程度的成績表現。

此外，4個核心科目中，日校考生中文科的達標率為59.7%，比去年微跌0.1個百分點，亦有9.6%的考生考獲5級或以上，惟成績同較去年微跌。英文科達標率為53.2%，同樣較去年下跌，幸取得5級或以上有10.5%，較去年上升0.9個百分點。數學必修部分及通識科分別有82.2%及89.8%的學生考獲2級或以上，另有14.5%取得數學必修部分5級或以上成績，通識科則有9.6%，數字均與去年相若。

考評局總監（公開考試）麥勁生表示，今年分別誕生3男一女共4名考獲7科5**的「狀元」，以及兩男兩女共4名「超級狀元」（即在數學延伸部分亦考獲5**）。另有13名「榜眼」考獲6科5**，分別有10男3女；考獲5科5**的「探花」則有25男13女共38人。眾多考生中，最年長的為70歲，最年輕的是一名12歲男童，兩人均自修一科；至於學校考生方面，有15歲女學生應考7科。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝稱，以今年有逾1.7萬名考獲升讀大學最低成績要求，且現時大概有1.5萬個大學資助學位計算；若因應移民潮，當中可能有部分考生在新學年考慮到外國升學，故認為應屆文憑試考生考入大學的機率確實較以往高。若參考過去的升學博覽入場人數，同樣能預料現時較多港人或會選擇把子女送到海外升學，故競爭少了，今年考生入大學的機率增加。

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