質疑禁男生留長髮涉性別歧視　中五生向平機會投訴

學生髮型要求，過去一直有既定規定，但隨着近年性別平等思潮席捲全球，本地大眾亦開始認識相關議題。1名就讀東華三院黃笏南中學的中五男生林澤駿，昨日(19日)在社交平台發片及文，認為限制男學生留長頭髮，有違反《性別歧視條例》之嫌，並聲稱已向平機會投訴學校「髮禁」，雖然平機會已獲接納及安排調停，希望藉此推動學校廢除男生「髮禁」。

根據平機會就傳媒查詢的回覆，該會表示暫時不會透露是否收到某些查詢或投訴或相關詳情，亦未回應該校不允許男同學留長髮會否構成違反《性別歧視條例》。至於男生就讀的東華三院黃笏南中學回覆，則確認平機會介入個案，並指由於事件已交平機會處理，為免影響有關程序，校方現時沒有進一步回應。

林澤駿在影片及貼文表示，自從立法會前議員梁國雄(長毛)就男囚犯剪短髮規定司法覆核案頒布陳詞後，他已思考學校不允許男生留長髮是否合符法例。加上1個半月前，他被就讀的學校要求，若不剪髮將被剝奪參與學校活動或停學，最終在壓力下他被逼剪髮。

他續指，雖然校方或會以學校聲譽禁止男生留長髮，但認為留髮並不損害學校聲譽，反問學校以「不整潔、容易污糟」為由禁男生留長髮，但「大多留長髮女生還不是好好的嗎？」。故此，他稱社會或學校的性別定型令學校不准男生留長髮，不但歧視留長髮的男生，亦漠視性別焦慮等留長髮的原因。