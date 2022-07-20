本地社企推「遺產贈毛孩計劃」　逾20間機構料獲捐8000萬元

為改善流浪和棄養動物福祉，有本地商界與社企早前發起「遺產贈毛孩計劃」，以鼓勵大眾規劃個人身後事時，考慮捐贈部份遺產予動物慈善機構。團體指，相關計劃推出七星期內，已為動物機構籌得逾6,000萬港元遺產善款，計及大量有待稍後時間簽署的遺囑，估計總善款可達8,000萬港元，較預期高出3倍，而受惠的動物機構多達逾20間。

有份發起計劃的本地社企「遺善最樂」指，登記免費遺囑服務的人數，在過去兩個月增長500%，其中動物團體成為最多人選擇的慈善機構，首次超越國際援助慈善組織、健康與醫療機構及社聯發展團體。團體又指，每份遺囑平均捐贈111萬港元，而每人平均捐贈予3.5間機構，估計每間動物機構可獲分配約32萬港元，對長遠發展帶來深遠影響。

有訂立遺囑捐贈的市民尹小姐表示，不論是人或動物，每一條生命都很珍貴，都值得愛護和尊重，故有望透過計劃將保護流浪動物的訊息和行動延續下去，並以實際行動支持一眾動物機構義工和員工。社企遺善最樂宗旨是推動遺產捐贈，透過義務律師向大眾提供免費遺囑訂立服務，以為慈善團體留下「明日之團」。該社企成立至今遺贈金額數以億元計，目前受惠機構逾140間。