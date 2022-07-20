移民潮加劇人才流失　麥美娟指留港年輕人有更好發展機遇

近年有不少年輕人移民，民政及青年事務局局長麥美娟接受電台節目時表示，離港的人無論去到哪一個地方，都是流著中國人的血，因此他們都是中國人。而對於留在香港的年輕人，她會告訴他們未來會有更好的發展機遇，政府希望幫助所有香港年輕人，提供機會予他們發揮。

麥又提到，有些人總是喜歡將本港年輕人和政府放在對立面，描繪成年輕人與政府距離很遠或者政府很不了解年輕人。她說當局希望將這種誤解修復，會透過不同方法接觸不同年輕人，並提供機會和平台讓他們發揮所長。政府的青年政策是希望幫助所有香港年輕人，不論他們是甚麼背景和身份。被問到如果有年輕人表明支持「民主自由」，這些人是否政府協助的對象，麥美娟反問為何不是，強調希望每一個香港年輕人都有機會受惠於政府青年政策。

麥美娟又說今年底會公布《青年發展藍圖》，將涵蓋7個範疇，包括加強青年人的國家觀念、民族自豪感和法治意識；認識國家和世界發展；提供優質教育；拓展就業和創業機遇、協助青年向上流動；回應青年住屋和置業需要；增強主人翁意識、鼓勵青年參與公共事務及培養青年全人發展、建立正向思維。她又說，這份藍圖只是第一個版本，之後會因應相關措施的落實情況、年輕人的需要和社會環境，不斷更新和優化。