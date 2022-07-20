美國批中俄人口販賣問題　港列第2級別觀察名單

美國國務院周二（19日）發表一份有關人口販賣的年度報告，當中提及中國及俄羅斯等國家，指控相關國家存在人口販賣的政策或模式，同時批評中方在新疆強迫勞動，與一帶一路倡議令非洲及歐洲部分國家出現不受規管的壓榨勞工情況。中國駐美大使館反駁指，美方的說法毫無根據。

這份長達634頁的報告，指出北京有廣泛的強迫勞動政策與模式，包括在新疆大規模任意拘留少數民族；另外還有一章專門指摘中國一帶一路，令參與項目國家陷入債務問題，更出現人民被任意扣減或扣起工資、合約監管不足、沒收旅遊及身份證件及超時工作等情況。俄羅斯亦被指存在人口販賣與強迫勞動，另因對烏克蘭發動戰爭，導致烏平民承受無法估算的痛苦及被迫離開家園。

報告將包括香港在內的34個國家或地區，列入人口販賣第二級別觀察名單，指香港有剝削海外勞工的情況，甚至有人口販子利用他們的非法居留身份迫使其工作等。港府回應指報告內容偏頗及不公平，提出強烈反對，政府發言人稱，無任何迹象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站，當局一直積極主動全面打擊相關活動，投放大量資源加強在港外傭的保障及福祉，又指販運人口受害人初步識別機制的範圍2019年起全面擴大，現今識別為受害人的比例極低，印證販運人口在港從不是普遍存在的問題，批評報告質疑本港審核質素和詆毀審核程序，是毫無理據和不公平。

俄羅斯大使館未有回應報告內容。中國駐美大使館發言人稱，中方在打擊人口販賣上達成全球公認的進展，惟美國在此議題上劣迹斑斑，認為美方要指出別國的問題，首先要將手指指向自己。