身體限制未減鬥心　殘疾生文憑試考獲佳績　走出青雲路

紅十字會雅麗珊郡主學校今年有19名弱能及傷病考生應考文憑試，堅毅面對自身殘疾並完成考試。受訪的林育姗同學在綜合科學科取得了5**的佳績。她共取得了7科30分，最佳5科23分的成績；另一位受訪的李富成同學則取得了6科18分，最佳5科17分的成績。

林育姗同學從小患有脊髓肌肉萎縮症，影響全身肌肉運用，平日需要坐輪椅代步，書寫時經常太用力，因容易疲勞而寫得不快，因此需要申請加時。她表示最大的困難是每天都需要做起碼1小時的物理治療，因此自己能學習的時間本來就比其他學生少，備試期間尤其覺得「明明時間表已經排得好緊，但讀極都差啲」，只好善用做物理治療的時間盡量學習。她指自小對生物和化學有濃厚的興趣，希望進入三大繼續學習科學，成為化驗師。她表示對成績感到滿意，亦指前期曾經還想過放棄，後來升上中六，目標變得明確，才能堅持完成考試，並感謝家人支撐她的日常起居，備試期間早上叫她起床複習。她寄語同齡人和其他殘疾考生「唔好畫地為牢，要試咗先，唔試嘅話連自己嘅困難喺邊都唔會知」。

李富成同學患有大腦痙攣，有肌肉攣縮等身體困難。他笑指對成績有些失望，尤其英文成績只有1分，比預期低，只能接受現實。他表示備試期間最大的困難是因為疫情在家複習，容易分心去用電腦，只能靠時間表鞭策自己學習。他從小學開始便對電腦、程式和編程等充滿興趣，亦喜歡跑步，希望今後可以往程序員發展，並寄語同齡人「唔好限制自己嘅邊界，要衝過自己嘅邊界」。

林同學的班主任及綜合科學老師，譚銘恩老師表示，林同學的成績比預期更好，使他喜出望外。他指林同學全情投入學習，經常發訊息向他提問，而且勇於接受身體殘障和物理治療帶來的挑戰。而成英愉校長指疫情帶來很大的挑戰，擔心學生確診不能應考。有1位同學在考試前一晚確診，與老師討論後決定去竹篙灣應考，老師隨即與考評局溝通，把為學生特製的桌椅和電腦等搬到該處。她指其他學生都在學校應考，始終會擔心該位學生在陌生環境孤軍作戰，適應得不好，與在學校應考相比支援也可能不完善。她表示應考的19位學生克服困難，完成了生命中重要的考試，為他們感到驕傲和感動。