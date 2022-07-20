身障無阻求學路　羅怡基紀念學校4殘疾生應考　冀向職訓發展

香港文憑試(DSE)今日(20日)放榜，香港耀能協會羅怡基紀念學校今年有4名殘疾學生應考，其中3名分別是許同學、黃同學以及巴基斯坦裔的學生愛莎，他們皆患有先天性疾病，但仍勇於挑戰文憑試，與一眾考生一樣成功完成考試。

許同學今年19歲，患有讀寫障礙和面部神經麻痹，需要借助電腦設備考試，而她只報考了一科通識科，雖然其成績未能被評核，但仍慶幸有機會考文憑試。她表示，對製作甜品和咖啡感興趣，未來有意入讀展亮技能發展中心學習沖調咖啡，平時會上網學習製作甜品，帶回學校與同學分享。另一位黃同學則患有腦麻痹，左邊身體無法靈活控制，她在今次文憑試中考了6科次，分別是4主科和1科選修科目(綜合科學)，其中中文寫作更取得3級。她表示對成績感到滿意，認為身體上的阻滯未有對其溫習和考試造成影響，由於對唱歌有興趣，未來或就讀VTC音樂學科。

另外，1位23歲的巴基斯坦學生愛莎患有慢性腎衰竭及長短腳，需要長期出入醫院洗腎，難以兼顧主流學校課程，小學近半時間都在醫院學校度過，後來她入讀該特殊學校，不惜花9年時間完成小六至中六的課程，只望完成應考文憑試的目標。愛莎上年因住院而無法報考，今年她終得償所願，報考通識、綜合科學、英文和數學4科，雖然備試期間仍需每周入院洗腎2至3次，但她仍努力爭取時間溫書，積極與老師及同學聯繫備考。她表示，非常熱愛學習，希望繼續升學，未來希望能任職美容或應用醫療等有關工作，並協助少數族裔及殘疾人士融入社會。校長賴雲艷表示，對於同學成績感到滿意，認為她們克服困難，已盡全力應試。