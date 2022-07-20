書展首日　中一生花2000元買補充練習　書商指人流較遜色

一連七天的香港書展於今日(20日)於灣仔香港會議展覽中心正式開幕，東網記者於現場視察，發現早於開幕時間前，已有數百名市民於場內大排長龍守候。踏正10時，甫開閘大批書迷一擁而上，爭先恐後到目標攤檔購買心頭好。

與兒女同來的殷太太表示，自己並非書展常客，但因為會展站開通，家住沙田的她可以「一程」到會展，才令到場意欲大增。問及目標書籍，她坦言不是「怪獸家長」，會讓子女們自行挑選，自己亦無意強迫子女買大批練習。至於在旁將升讀中二的女兒則認同母親十分開明，反而是自己希望成績有所增長，打算買些學習用的書籍。

就讀中一的趙同學透露，今日9時半許便到場，專程帶行李箱與母親前來購買書藉，主要目標為一些補充練習及一些科幻書藉，已花費約二千多港元。她又笑言，相信10多本補充練習會令她未來放假的日子相當充實。對於首天人流，她指感覺不算太多，比預期少人，但正正因此可以讓她有足夠時間選擇心頭好。

檔口負責人洪先生則指今年書展首日人流較以往較為遜色，估計是因疫情或撞正放榜有關，期望稍後會愈來愈熱鬧。他又指留意到檔口的香港情懷與涉及日本文化書籍較為暢銷。