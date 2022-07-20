大專生收酬殺動物施巫術　2女顧客認殘酷對待動物候判

大專男生聲稱懂巫術祭祀，用兔子、白老鼠等小動物作活體奉獻儀式。其活祭巫術更不乏顧客，有年輕女子聲稱因感情問題，想藉巫術令前度回心轉意。事後該大專男生與3名女顧客被捕，被控共9項殘酷對待動物等罪。大專男生及1名女顧客早前認罪，其餘2女顧客今天（20日）亦在西九龍裁判法院提訊時認罪。案情透露2人分別因分手問題和希望復合，而光顧活體奉獻儀式，並分別付款5.2萬及1.2萬港元。裁判官香淑嫻批准2人保釋至8月12日判刑，期間索取社會服務令報告。

案中4名被告依次為19歲大專生唐綽謙、29歲售貨員郭昀睎、32歲美容師劉詠琪及24歲接待員蔡靖寧。郭昀睎及劉詠琪今天分別承認1項串謀殘酷對待動物罪。唐則早前承認企圖、串謀及殘酷對待動物等9罪，被判入更生中心；蔡則承認2項殘酷對待動物罪，被判120小時社會服務令。

案情指，去年8月11日，有動物權益關注人士發現有人在Instagram帳戶宣傳，能用活祭動物的儀式去改善人際關係，並在查詢下得知，儀式須犧牲兔子或老鼠的性命，索價最低1.5萬港元，同日該關注動物權益人士假裝同意交易，及後報警。該帳戶持有人、即案中首被告唐綽謙，帶同1隻兔子及5隻老鼠赴約，被喬裝警員拘捕。警方檢取了唐的手提電話，發現其他交易對話。郭昀晞與唐於8月5日至11日有一系列Whatsapp對話，郭就分手問題光顧唐，唐表示使用的動物愈多、活祭儀式效果愈佳，郭先後付款共5.2萬港元給唐。郭在警誡下，稱不知道動物是否真的遭殺害，而她不曾親身出席儀式。被告劉詠琪與唐則於8月2日至10日透過Whatsapp聯絡，劉希望與前男友復合而光顧唐，並曾付款1.2萬港元。劉在警誡下否認對儀式知情，但根據Whatsapp紀錄，唐曾將血淋淋的老鼠和刀的照片發給劉。

案件編號：WKCC 923/2022