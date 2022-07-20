印傭入職即被男僱主性騷擾　現入稟區院索償

1名印尼籍女家庭傭工指稱3年前來港工作之後，遭男僱主性騷擾，包括向她展示裸體及露出其性器官，更要求她與自己性交，致她上班3日便難以忍受，要求終止合約。女印傭於上周五（15日）透過律師入稟區域法院，控告該男僱主違反《性別歧視條例》，要求對方作出書面道歉，並就收入損失及感情損害索償逾30萬港元。

申索人於申索書中指，她於2019年7月與劉姓答辯人簽訂2年僱傭合約，同年9月27日抵港，並在同月30日與答辯人見面及返回答辯人住所。就在她到達答辯人住所的同日，答辯人脫掉衣服露出其性器官，申索人當時警告若他不穿回衣服，她便會離去。答辯人又在當晚乘申索人睡着時，只穿內衣進入申索人的睡房觸摸她，再脫掉自己內衣褲並要求與申索人性交。申索人拒絕，卻遭他以掃帚襲擊至左肩膀瘀傷，申索人故躲進可上鎖的浴室睡覺。

及後翌日及第三日，答辯人仍繼續騷擾申索人，包括在申索人做家務摸她臀部、赤裸進入申索人睡房及要求性交，申索人雖拒絕及警告會離去，結果卻因而被答辯人襲擊，令她連日都要鎖上浴室門睡覺。至10月3日，申索人便與答辯人到中介簽署終止僱傭合約，其後返回印尼。而申索人曾就事件向平等機會委員提出投訴，平機會於前年7月完成處理投訴，申索人表示會依賴平機會的調查結果來支持其指控。申索人指因答辯人的行為，令她蒙受逾11萬港元損失損失、及逾19萬港元感情損害，現要求答辯人向她賠償。

案件編號：DCEO 3/2022