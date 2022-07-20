居住面積過低　經濟學者促增土地儲備　加快發展北部都會區

港人的人均居住面積中位數於2021年僅得16平方米，而「劏房」的人均面積更僅得6.6平方米，居住空間遠低於全球標準，同時對土地房屋需求有增無減。有經濟學者認為應設目標20年內提升人均居住面積，同時推動北部都會區及「明日大嶼」計劃，把外匯儲備轉型為更安全的土地儲備。

科大經濟系前系主任雷鼎嗚指新加坡的人均居住面積達30平方米，認為政府可設目標於20年內追到新加坡。他說，推動北部都會區及明日大嶼計劃，有助達致此目標。另外，他表示，明日大嶼不會造成財政負擔，因香港已累積20,000多億港元可動用儲備，再加上所建造的成本利益大於成本約2.32倍。他亦指建造人工島相比投資外匯為安全，此做法亦有效把外匯儲備轉化為土地儲備。

雷續稱，雖然北部都會區土地較零碎，業權分散，財政效益亦只是「明日大嶼」六成，但北部都會區是實在的土地，從初步構思到完成需時約17.3年，能更快推出房屋供入伙，而且新界北尚有近3,000公頃的潛在土地可供研究，將來可找出更多發展用地。因此，他認為兩個項目都有巨大的經濟價值，不應推遲或擱置。