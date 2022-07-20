特區護照擁171地免簽　全球排18位　榜首日本成「最強護照」

移民顧問公司「Henley & Partners」公布今年第三季「亨氏護照指數」（Henley Passport Index）排名榜，當中香港特區護照擁有171個免簽地點，名列第18位。至於第1名是日本護照，享有193個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。新加坡及南韓護照，同以192個地點並列第2位。

日本護照較今年第一季增加了一個地點，成為「最強護照」，而香港特區護照繼續穩守第18位，澳門特區護照則以144個免簽證地點，與烏克蘭護照一同排第35位；中國內地護照維持80個免簽證地點，排第69位。阿富汗護照僅擁27個免簽地點，排榜末的第112名。

該公司指，日本、南韓和新加坡在排行榜中名列前茅，但數據顯示，亞太地區的國際客運需求僅達到疫情前水平的17%。上述指數根據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計199本護照免簽證及落地簽證數目，以決定排名。研究員指護照已不只是旅遊通行證件，它會影響持有者可前往的地區、受到的對待，以及能否在一個地區獲得安全保障等。

2022年第三季亨氏護照指數排行榜(節錄)

排名/護照國家及地區/免簽證國家及地區數目

1/日本/193

2/新加坡/192

2/南韓/192

3/德國/190

3/西班牙/190

18/香港/171

34/台灣/145

35/澳門/144

35/烏克蘭/144

69/中國內地/80

69/玻利維亞/80

111/伊拉克/29

112/阿富汗/27