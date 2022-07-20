女子隧道貼反政府海報　認刑毀判做200小時社會服務

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，以及管有鎅刀等。她們在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。其中1人早前承認刑事損壞罪，今天（20日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官梁雅忻指考慮被告已還押2星期，接納被告有悔意，重犯機會低，因此採納社會服務令建議，判被告200小時社會服務令及須透過法庭向政署轉交8592港元作賠償。

今天接受判刑的30歲被告陳素賢報稱商人。她承認於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內無合法辯解而損壞屬於香港政府隧道內的牆壁，用膠水將海報貼在牆上，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。同案另外2名被告，譚雯雯（27歲、工程師）及彭紫玲（28歲、文員）分別被控1項管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，分別被指保管或控制噴膠、牆貼紙等。案件將於10月12日審訊。

今天辯方進一步求情指，被告的社會服務令報告正面，重犯機會低。被告當時犯案是受社會氣氛影響，現有悔意及獲得家人支持。冀法庭接納社會服務令報告建議，判被告中至長度的社會服務令。另外，被告願意賠償路政署8592元作清潔費。裁判官判刑指，被告初犯、認罪及同意案情是最大求情理由。案發隧道遭受毀壞，並非出自被告1人，亦有其他人，且被告張貼的海報內容宣揚反對政府，其包含「光復」等字眼，顯示案情嚴重。裁判官又指被告親撰的求情信顯示，他自認誤信謠言，受社會風氣影響，現在已深感後悔。裁判官考慮被告候判期間還押2星期，已作反省，接納被告有悔意及勇於承擔後果，因此判被告社會服務令及發出有關賠償令。

案件編號：KCCC 7/2022