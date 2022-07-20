停市令周六起有限度解封　餐廳只可外賣　酒吧夜總會續關閉

澳門上周一(11日)起勒令工商業場所或活動暫停，至今已有10天。當地政府今日(20日)宣布，自本周六(23日)凌晨零時至下周六(30日)凌晨零時，除維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常營運之外，其他從事工商業活動的公司或場所，在遵守衞生當局的防疫指引要求的前提下可有限度營運，其中，包括餐廳只能提供外賣不得堂食，理髮店則在遵守衞生當局防疫指引的前提下可有限度營運。至於託兒所、購物中心內的店舖，以及樓宇的室內裝修工程，則仍須暫停營運。

可正常營運的公司、實體及場所，包括提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衞生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衞生護理場所等維持居民生活所需的場所；經主管部門例外批准的公司、實體或場所。

至於電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉OK」場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳及向公眾開放的泳池繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食；在7月23日至7月29日期間，理髮店在遵守衞生當局防疫指引的前提下可有限度營運。其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衞生當局的防疫指引要求的前提下可有限度營運，但託兒所、購物中心內不具有直接通往公共道路的出入口的店舖，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。