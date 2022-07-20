天水圍及東涌區內私營街市物價貴　組織促政府加快建公營街市

基層市民日常生活均依賴到街市買餸煮飯，不過並非所有街市均可滿足區內市民需要。有組織今日(20日)發表有關對東涌及天水圍的街市物價比較，及街坊對天水圍臨時街市的意見調查。結果發現，天水圍區內的領展轄下街市物價高昂，食環署的天幕街市規模小、貨品選擇不足；東涌全區4個街市均被私營市場壟斷，價格昂貴。組織建議政府應加快興建永久公營街市，以改善區內物價高昂問題。

監察公營街市發展聯盟聯同東涌社區發展陣線及天水圍社區發展陣線，於7月11日及13日在天水圍、東涌及荃灣進行物價調查。團體發現，在10項調查食材項目中，天盛街市、天瑞街市、T-market及天澤街市4個領展轄下街市平均價格為286.4港元，對比區內另外2個非領展街市的平均價格貴出約23%。至於食環署的天幕街市規模小、貨品選擇不足，有逾40%受訪者認為天幕街市的物價物價高。天水圍社區發展陣線實習社工張瑋表示，政府應加快規劃興建天水圍北永久公營街市，以滿足居民所需。

至於東涌區內4個街市均由私人公司經營及管理，在13項食材物價中，東涌區內街市有其中11項的售價均比荃灣公眾街市為貴，當中價格差距最大的食材是豬扒，東涌街市的平均售價為每磅20港元，而荃灣的街市的平均售價為每磅13港元，兩者相差44%。東涌社區發展陣線發言人許卓琳表示，雖然由政府興建的東涌臨時街市最快將於年底落成，但臨時街市只有36個乾濕貨檔，規模較領展街市細，而且選址較為不便，期望政府可加快興建東涌公營街市。