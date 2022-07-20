5歲患癌小戰士病情惡化　經歷兩年治療後再現「浣熊眼」

患罕見癌症「神經母細胞瘤」的生命小鬥士Sheldon，上月剛度過5歲生日的他近日病情再次惡化。其媽媽表示，Sheldon在近來感到頭痛、背脊痛等痛症，估計癌細胞已有再度擴散迹象；她又提到，Sheldon前年8月確診時，因神經母細胞腫瘤侵犯顱底骨頭，造成眼球突出、眼眶周圍瘀青，但想不到經歷了兩年不間斷的治療後，「浣熊眼」最近再次出現。

Sheldon媽媽今日(20日)在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」表示，兒子近來在痛症困擾下，加上嗎啡止痛貼、上星期剛完成的化療和鏢靶藥，同時令他有惡心的感覺，短短一個半月內因食欲不振，體重下跌了10%。而且化療更令他的血指數創新低，「沒有最差只有更差」，血色素只有5.6，而血小板更少於3，即近乎0。種種因素下，Sheldon牙肉流血和發炎、流鼻血、由頭到腳也是瘀痕，須重回醫院輸血和血小板，而且還需每天打升白針。

她又提到，Sheldon的情緒在前幾天才穩定了些，惟他因回到醫院突然變得十分激動，最後他們凌晨才能出院，Sheldon亦堅持要回家，「或許令他感到真正疲倦的，不是他的身軀，而是這個地方(醫院)」。